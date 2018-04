Como escolher uma escola de idiomas Para iniciar um curso de idiomas, o interessado deve estar ciente dos seus objetivos e necessidades antes de fazer a matrícula. Vale lembrar que o preço não deve ser o único elemento para a escolha, é preciso avaliar outros aspectos. A primeira recomendação é de que o aluno pesquise qual o método de ensino corresponde melhor às suas expectativas. Segundo especialistas do setor, embora cada escola utilize métodos e materiais diferentes, há elementos que devem ser levados em conta. Abaixo, eles destacam as principais características para se escolher um bom curso de idiomas. A qualificação e o currículo dos professores são considerados o ponto mais importante para a escolha de uma escola de idiomas. De acordo com a gerente pedagógica da Cultura Inglesa, Lizika Goldcheleger, os professores são os principais responsáveis pelos resultados dos alunos e, por isso, precisam ter uma boa qualificação. "Os professores de idiomas devem estar sempre se aperfeiçoando e precisam fazer cursos em universidades fora do país", afirma. Lizika aponta a rotatividade exagerada de professores como um ponto negativo para a escola. Quanto mais tempo o professor permanece, mais experiência adquire em relação ao método e ensino do idioma. "A escola ideal teve ter uma rotatividade baixa de professores, além de investir no aperfeiçoamento do seu quadro docente", explica a gerente pedagógica da Cultura Inglesa. A diretora pedagógica da rede Wizard, Simira Molina, aconselha o aluno a pedir uma demonstração dos resultados da escola, assistir a uma aula em grupo e verificar a qualidade desta aula e do professor. "Antes de se matricular, o interessado deve avaliar o material didático e a qualidade da aula que a escola oferece", ensina. Simira explica ainda que o aluno deve procurar uma escola que atenda às suas necessidades pessoais e profissionais. De acordo com as especialistas, anteriormente, qualquer diploma de escola de idiomas era suficiente para se conseguir um emprego. Hoje, o mercado está mais exigente e o diploma não é o mais importante. O principal é ter um bom nível de conhecimento, fluência verbal do idioma e muitas empresas exigem ainda o certificado internacional de proficiência da língua. "É importante que o aluno escolha a instituição que oferece o conteúdo adequado a suas necessidades profissionais", explica Simira. Infra-estrutura A tradição e a infra-estrutura são dois aspectos que chamam a atenção de muitas pessoas ao escolherem uma escola de idiomas. A gerente pedagógica da Cultura Inglesa explica que a presença de uma biblioteca, um laboratório multimídia, acesso à Internet e recursos para pesquisa sobre a cultura do idioma são muito importantes. "Uma boa escola oferece eventos culturais e sociais, como shows, teatro, viagens e palestras para o aluno interagir e desenvolver melhor o idioma", destaca.