Como fazer uma boa aplicação financeira Muita gente tem o hábito de escolher seus investimentos com base unicamente na recomendação do gerente do banco. No entanto, o ideal é informar-se também em outras fontes sobre as aplicações existentes no mercado. Por mais qualificado que seja o gerente, é comum ele tentar vender produtos que interessam às metas do banco, mas não necessariamente às necessidades do cliente. Para evitar que isso aconteça, o investidor pode fazer consulta a outros bancos, não apenas o de seu relacionamento. E também pode buscar orientações na imprensa. Dicas de investimentos são publicadas diariamente no Portal Estadão, no Finanças Pessoais. De uma maneira geral, a escolha de um investimento depende das respostas do investidor a duas perguntas: 1. Grau de risco que aceita correr: o risco normalmente é proporcional à rentabilidade. Assim, operações em renda variável e em ações podem render mais que operações em renda fixa no longo prazo, mas são mais arriscadas; 2. Valor da aplicação: uma aplicação maior aumenta a capacidade de negociar taxas de administração menores em fundos de investimentos, destinados aos grandes investidores, ou juros maiores, no caso de CDB (Certificado de Depósito Bancário) e RDB (Recibo de Depósito Bancário). Quanto maior o valor aplicado, melhores as condições negociadas com o banco. Veja no link abaixo outras informações úteis para a escolha do investimento.