‘COMO FICA SE EU PERDER O EMPREGO? "Tenho 57 anos de idade e estou agora puxando para ver o meu tempo de serviço. Sempre trabalhei em fábricas. Eu sou especializado em fios de cobre, sou operador de máquinas extrusoras. Eu moro no Itaim Paulista, trabalho em Itaquera e estou com medo de perder o emprego na fábrica. As empresas daquela região estão todas sentindo essa crise e eu fico pensando o que vou fazer da vida se não tiver trabalho.