Como Floyd Mayweather ajudou dois garotos de Miami a enriquecerem

SÃO FRANCISCO – Floyd Mayweather, talvez o maior boxeador da sua geração, não se mostra nem um pouco tímido ao usar a mídia social para mostrar a riqueza que lhe foi propiciada por anos de prêmios em lutas que venceu. No Facebook podemos encontrar vídeos em que ele aparece com uma coleção de notas de US$ 100 coladas no dorso.

Recentemente ele manifestou interesse por um novo tipo de moeda. Em setembro, exortou seus 13,5 milhões de seguidores no Facebook, não só uma, mas duas vezes, a adquirirem uma nova moeda virtual conhecida como Centra.

“Obtenha a sua antes que esgotem”, escreveu em cima de uma foto sua admirando os muitos cinturões que conquistou no decorrer dos anos. “Já tenho a minha e como sempre vou ganhar também com ela”.

Mayweather é uma das muitas celebridades que vêm endossando a chamada ICO - oferta inicial de criptomoeda, um método em moda, mas pouco regulamentado, de arrecadar financiamento em que os empreendedores vendem suas próprias moedas virtuais para investidores em todo o mundo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O endosso da moeda Centra pelo boxeador, junto com outro similar do rapper DJ Khalled, dão um ar de credibilidade a um projeto que, no final, é cercado de problemas, incluindo um diretor executivo que não parece ser uma pessoa real e um plano de negócios duvidoso que muda rapidamente.

Graças em parte aos endossos, em poucas semanas os fundadores da Centra levantaram mais de US$ 30 milhões junto a investidores em todo o mundo. A arrecadação de fundos terminou este mês, pouco antes de dois dos três cofundadores serem indiciados, acusados de perjúrio envolvendo a condução de um veículo embriagados.

Centra foi uma das 270 ICOs que levantaram mais de US$3,2 bilhões este ano, um salto de 3.000% em comparação com o total arrecadado no ano passado, segundo dados da Tokendata.io, que monitora as ofertas de moeda. Os investidores vêm se dispondo a desembolsar dinheiro de verdade por esses tokens virtuais porque esperam que seu valor dispare como ocorreu com as Bitcoins, a moeda digital mais conhecida, nos últimos meses.

Mas a história da Centra indica que por trás dos sinais de aceitação generalizada, as ofertas de moeda ainda estão numa situação confusa do ponto de vista legal, não muito clara e com pouco escrutínio quanto às ambições dos jovens empreendedores.

“É inegável que o endosso de uma celebridade atrai um novo público para o mundo das criptomoedas”, disse Peter Van Valkenburgh, diretor de pesquisa da Coin Center, entidade sem fins lucrativos que apóia a Bitcoin e a tecnologia a ela ligada.

“Mas acho que os endossos de celebridades são de grande ajuda no sentido de despertar atenção para projetos dentro dos requisitos legais”.

A moeda virtual original, Bitcoin é um token digital – sem nenhum suporte físico - que pode ser enviado eletronicamente de um usuário para outro em qualquer parte do mundo. A rede na qual a Bitcoin é armazenada e transferida foi projetada para operar sem uma empresa ou governo responsável, regida por uma vasta colaboração de programadores voluntários e computadores que mantêm todos os registros.

As ICOS se beneficiam da estrutura descentralizada da Bitcoin e outra rede de moeda virtual popular, a Ethereum. As pessoas pagam por tokens como Centra usando a Bitcoin ou Ether (moeda da rede Ethereum) e nenhuma autoridade financeira necessita aprovar os pagamentos ou mesmo saber que eles foram feitos.

Mas embora a Bitcoin e Ethereun há anos sejam objeto de investigação e ainda alvo de muitas críticas, os novos tokens que vêm sendo vendidos nos últimos meses não foram testados e são comercializados com base nas promessas dos seus criadores.

Os criadores da Centra são amigos, com 26 anos de idade, e são do sul da Flórida, Sam Sharma e Raymond Trapani. O diretor de marketing da empresa, Robert Farkas, também recebeu o título de co-fundador. Antes da Centra, Sam e Raymond não tinham nenhuma experiência profissional na área de tecnologias associadas às moedas virtuais, ou com cartões de débito. Sua experiência foi com a Miami Exotics, empresa de aluguel de carros que fundaram.

“A falta de experiência não limitou as ambições dos fundadores da empresa. Em julho eles lançaram um website e postaram um anúncio descrevendo a Centra como uma resposta à proliferação das moedas virtuais.

“Centra tem uma solução brilhante, o primeiro cartão de débito do mundo desenhado para ser compatível com oito ou mais ativos da Blockchain ( sistema de registros garantindo a segurança das operações com criptomoedas)”, dizia o anúncio.

Mas ocorreu um problema. A empresa não teve aprovação, nem mesmo requereu, para gerir um cartão Centra na rede Visa, segundo um porta-voz da instituição. Depois de o The New York Times contatar a Visa este mês, a companhia retirou todas as menções ao cartão do seu website. Sharma disse que a estratégia foi mudada e pretendia colocar seus cartões na rede Mastercard em parceria com uma instituição financeira canadense. Mas Brian Gendron, porta-voz da Mastercard, contestou.

Como a Centra começou a levantar fundos sem passar por nenhuma averiguação padrão, ninguém verificou as credenciais da companhia junto às redes de cartão de crédito ou outras autoridades pertinentes. E uma análise básica dos antecedentes de Sharma revelaria seus inúmeros conflitos com a lei.

Ele foi processado várias vezes na Flórida e em Nova York por falta de pagamento de contas e acordos comerciais que fracassaram.

Duas pessoas o processaram judicialmente por tentar vender ou alugar fraudulentamente carros que não possuía e por duas vezes foi despejado por falta de pagamento do aluguel. Segundo o proprietário do imóvel “ele ficou até o dia em que a polícia chegou. Foi uma situação estranha e perdemos muito dinheiro”. Sharma disse que as declarações do proprietário não “eram acuradas”.

No momento o maior problema que Sharma e Trapani enfrentam é um indiciamento por perjúrio num tribunal em Manhattan. As acusações se referem a um incidente ocorrido no ano passado quando eles foram presos conduzindo uma Maserati branca. Segundo notícias, Sam Sharma ultrapassou no sinal vermelho e “tinha o rosto enrubescido e exalava um forte odor de álcool, os olhos vermelhos e não conseguia se equilibrar”. Os dois disseram durante o julgamento que Sam havia tomado apenas uma Sprite e uma taça de vinho tinto.

Segundo a acusação ambos sabiam que estavam prestando uma declaração falsa.

Sam disse que o caso não afetaria a Centra. “Claro que não estou tranqüilo com essa situação. Mas não é uma coisa tão insana com a qual os investidores devem se preocupar”, afirmou.

Ambos declararam que seus planos prosseguiriam, incluindo outros projetos com Mayweather. Trapani disse que o boxeador estava tão empolgado com a tecnologia da Centra que queria ser pago em tokens da empresa e gostaria de ser sócio em futuros empreendimentos.

Mas a porta-voz do boxeador disse que ele foi pago com dinheiro vivo pelas postagens e não tinha nenhuma relação contínua com a Centra.

Os órgãos fiscalizadores vêm demorando para agir no caso dessas ofertas de moeda problemáticas. Mas a Comissão de Valores Mobiliários recentemente iniciou sua primeira ação contra o que chamou de projeto fraudulento, um projeto relativamente pequeno que arrecadou algumas centenas de milhares de dólares.

No momento Sharma e Trapani têm em mãos US$ 30 milhões que lhes foram ofertados por investidores.

Supondo que os órgãos de fiscalização não intervenham, Trapani e Sharma podem ficar com o dinheiro, mesmo que não criem nada. Mas segundo eles não é o que vai ocorrer. Sharma disse que planeja emitir seu primeiro lote de cartões de débito este ano, independente das negativas da Visa e Mastercard. E que deve anunciar sua tecnologia mais abrangente em novembro. E os dois já alugaram um suntuoso espaço em Miami Beach e contrataram vários funcionários. //Tradução de Terezinha Martino