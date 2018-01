Como planejar o orçamento da família O Procon -SP desenvolveu já duas cartilhas ensinado como planejar melhor o orçamento, gastar menos e controlar as dívidas para não cair no poço da inadimplência. A assistente de direção do Procon, Diná Barreto diz que a primeira dica é colocar todas as despesas, inclusive os centavos, no papel. Racionalizar os gastos "Colocando tudo no papel, a economia no final do mês surpreende", diz Diná. Ela lembra que o aumento dos combustíveis acaba se refletindo nos produtos básicos, que mais afetam as classes média e baixa. Outro alerta da técnica do Procon é evitar, de qualquer maneira, as compra a prazo. "Os juros ainda estão altos e acabam sendo uma despesa extra importante no final do mês", afirma. Confira abaixo os 10 passos para você planejar melhor seu orçamento doméstico. 1- colocar todas as despesas no papel 2- não comprar a prazo 3- esquecer o cheque especial 4- reservar 30% do seu salário para poupar e usar em caso de emergência 5- racionalizar o uso de água, luz, gás 6- usar o telefone quando necessário e nos horários de tarifas promocionais 7- comprar os alimentos de época, os preços são menores 8- cortar despesas extras, como gorjetas, revistas e supérfulos em geral 9- pesquisar os preços de tudo o que for comprar 10- de vez em quando, deixar o carro na garagem A assistente da diretoria do Procon, Diná Barreto, lembra que a economia vai depender do perfil de cada família e de quanto cada uma vai conseguir cortar de seus gastos. Mas alerta que, nas pequenas despesas cortadas, pode-se chegar a uma economia bastante significativa.