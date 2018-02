Como proceder no cancelamento de alguns serviços Os órgãos de defesa do consumidor aconselham a ler com atenção qualquer contrato antes de assiná-lo. Uma das cláusulas mais delicadas é a que trata da rescisão tanto por parte do consumidor como do fornecedor do serviço. Nos dois casos, obrigações proporcionais devem estar previstas para o fim do contrato durante o período de vigência, como porcentagem de multa ou devolução dos valores pagos. É bom ter cuidado porque, muitas vezes, verificam-se abusos neste tipo de cláusula, como previsão de multa acima dos valores estipulados em lei, rescisão sem penalidade para o fornecedor ou mesmo a proibição do cliente em rescindir o contrato. Na dúvida, a melhor saída é procurar um órgão de defesa do consumidor antes de assinar o contrato. A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - costuma prestar este serviço. Veja abaixo procedimentos básicos ao cancelar alguns serviços: Celular pré-pago - se o pagamento for por débito automático ou por cartão de crédito, é necessário cancelar também esses serviços; - reservar saldo para pagamento de ligações anteriores que ainda não foram cobradas. A operadora tem 90 dias para cobrar as ligações interurbanas e 150 para as internacionais. TV por assinatura - os equipamentos envolvidos pertencentes à operadora devem ser devolvidos. Academia de ginástica - nos estabelecimentos que trabalham com planos - trimestrais, semestrais ou anuais, por exemplo -, onde o pagamento é feito por meio de cheques pré-datados, existem condições preestabelecidas. A quantia a ser devolvida é uma porcentagem dos valores dos cheques ainda não descontados. Pacotes turísticos - geralmente a quantia devolvida é proporcional ao prazo em que a empresa foi informada do cancelamento. Portanto, quanto mais próximo da data de viagem maior será o prejuízo. Conta corrente ou poupança - os cheques em branco e o cartão magnético devem ser devolvidos por meio de documento protocolado; - não esquecer os cheques pré-datados que ainda não foram compensados e da cobrança da respectiva Contribuição Provisória por Movimentação Financeira (CPMF); - não movimentar a conta ou deixá-la sem saldo positivo não significa que ela será cancelada automaticamente e, desta forma, o banco continuará a cobrar tarifas para sua manutenção. Cartão de crédito - o cartão deve ser devolvido com protocolo e devidamente destruído; - se a anuidade foi paga integralmente, a administradora terá de devolver o valor proporcional ao tempo restante do contrato; - nas situações que envolvam inadimplência, a liquidação do débito poderá ser exigida integralmente ou parcelada. Se ocorrer acordo, será feito novo contrato e a administradora deve retirar o nome do consumidor dos serviços de proteção ao crédito. Um novo atraso ou o não pagamento pode levar a empresa a cancelar o acordo e cobrar os valores de uma só vez. Consórcio - consumidor não contemplado: o valor pago será devolvido no fim do contrato, descontando eventuais prejuízos que venham a ser causados ao grupo; - consumidor contemplado: deverá devolver o bem e este será vendido para quitar o saldo devedor da conta, se houver. Se ainda assim restar débito ou crédito será efetuado um acerto entre as partes. Seguro de veículos - quando o contrato for efetuado com base no valor determinado, a seguradora calcula o prêmio pago proporcional aos meses usados pelo consumido4r e verifica se há saldo a ser devolvido; - no caso de o contrato ser baseado no valor de mercado, ao parar de pagar as mensalidades, o cancelamento é automático. Financeira ou arrendamento mercantil - ocorre a devolução do bem e é apurado o saldo devedor.