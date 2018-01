Como regularizar CPF de quem não declaraou Quem não conseguiu enviar a Declaração Anual de Isento (DAI) pela Internet, lotéricas, Correios, Receitafone, porque o sistema acusou divergência de dados cadastrais, deve procurar uma unidade da Receita Federal até sexta-feira, para resolver o problema. Mas só serão atendidos os declarantes que realmente tentaram entregar a declaração. Para comprovar, terão de apresentar o número do atendimento fornecido no momento que o envio do documento não pôde ser concluído. Os demais detentores de CPF que deixaram de entregar a declaração podem pedir a regularização nas agências dos Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Será preciso pagar R$ 4,50 e apresentar os seguintes documentos: CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência. Restituição O 7.º lote de restituição do IR 2001, ano-base 2000, estará disponível para saque a partir do dia 17. O valor virá com correção de 10,95%.