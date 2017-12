Como renovar a carteira de motorista Renovar a carteira de motorista por conta própria pode significar uma boa economia, mas requer um pouco de paciência. Para as carteiras registradas na capital, o condutor pode fazer todo o serviço no próprio Detran, que emite uma nova CNH no prazo de um dia útil. O desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro pode acarretar sérias conseqüências aos motoristas que forem pegos pela fiscalização com a carteira vencida. Além de pagar uma multa de R$ 191,54, o condutor acumulará setes pontos no prontuário, terá seu veículo retido e a habilitação apreendida. Para renovar a carteira, o motorista deve providenciar os seguintes documentos: uma foto 3x4 colorida com fundo branco; os originais e uma cópia do RG e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e uma cópia de comprovante de residência. O condutor deve então procurar o serviço médico do Detran ou realizar o exame em uma das clínicas credenciadas. O motorista ainda deverá quitar a Guia de Arrecadação Estadual (Gare) para a expedição da nova habilitação no Banespa, dentro do Detran. Com os documentos, as taxas pagas, o exame médico aprovado e os formulários preenchidos, o condutor deverá ir ao setor de renovação e aguardar um dia útil para retirar a carteira.