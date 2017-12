Como revisar meta de energia depois do dia 15 O processo de revisão da meta de consumo por motivo de mudança de endereço mudará após o dia 15 de julho, informa a Eletropaulo. Ao invés de entrar em contato com a distribuidora pelo correio, o consumidor deverá comparecer pessoalmente à empresa, tendo em mãos o contrato de locação ou de compra e venda e um comprovante da residência onde morava anteriormente, ambos em seu nome. Segundo Wanderley Campos, ouvidor da Eletropaulo, a empresa responderá na hora se o consumidor tem direito à revisão. "Vamos analisar caso a caso e fazer o acerto da meta. Para a alteração, será usado o histórico de consumo do endereço anterior que deverá ser o mesmo do comprovante de residência em nome do requerente. Se houver dúvidas, a empresa fará verificações." Mas se o consumidor estiver de acordo com a meta do imóvel para onde está mudando, basta ligar para a Eletropaulo e fazer a alteração do nome na conta de luz pelo telefone, recomenda Wanderley. Ele também aconselha procurar a empresa o mais rápido possível se for revisar a meta, "assim que fechar o contrato." Como revisar até o dia 15 de julho Veja nos links abaixo como revisar a meta até o dia 15 de julho e o modelo de carta feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Deve-se enviar uma carta registrada com aviso de recebimento (AR) pelo correio e não comparecer à empresa. Também é necessário anexar os documentos que comprovem a solicitação.