Como se informar sobre lotes do IR A lista dos contribuintes inclusos no décimo lote residual referente ao exercício de 1999, ano-base 1998, já foi liberada. Já a lista dos contribuintes incluídos no segundo lote extra de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2000, ano-base 1999, estará disponível para consulta a partir do meio-dia de hoje. As informações podem ser checadas via Internet (veja link abaixo) e pelo telefone 0300-78-0300.