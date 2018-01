Como será pago o IPVA no ano que vem O IPVA do próximo ano virá com algumas alterações. A principal é a extinção da guia de pagamento do imposto, que não será mais enviada às residências dos proprietários. Em seu lugar, será encaminhado apenas um aviso com a data e as formas de pagamento. Será possível pagar o imposto em parcela única, em janeiro, com desconto de 3,5%; sem desconto, em fevereiro; ou em três parcelas, de janeiro a março. Os proprietários deverão receber os avisos até o fim do ano. A alíquota do imposto será de 4% sobre o valor venal do veículo em setembro deste ano para carros a gasolina; 3%, carros a álcool; e 2%, para movidos a eletricidade ou gás natural. O pagamento poderá ser feito por diversos meios em bancos conveniados com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e em casas lotéricas.