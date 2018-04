Como trocar as antigas moedas européias Desde o último dia 28 de fevereiro, o setor de câmbio dos bancos brasileiros deixou de converter para o Real as antigas moedas européias da zona do euro. Quem ainda possui pesetas, francos, marcos, escudos ou qualquer outra das doze moedas européias que deixaram de circular deve trocar as notas ou moedas antigas por Euro, nos bancos dos respectivos países. Em alguns países, no entanto, nem mesmo os bancos locais fazem mais a troca, e a única saída é recorrer ao Banco Central de cada nação. Fora essas alternativas complicadas, resta ainda outro caminho, mais simples e mais arriscado: tentar negociar as moedas aqui mesmo no Brasil, no mercado paralelo. Algumas casas de câmbio ainda convertem as notas antigas, com cotação inferior à que foi estipulada pelo Banco Central Europeu. É importante lembrar que quem compra moeda estrangeira em papel-moeda corre mais risco de ser roubado ou de receber notas falsas, especialmente em negócios com pessoas não-autorizadas, doleiros ou pessoas físicas. As casas de câmbio tem seus métodos para verificar a autenticidade de uma nota, utilizando máquinas específicas. (confira na cartilha de Viagem Internacional - ver link abaixo - como identificar as notas falsas). Prazos são diferentes para trocar moedas antigas Cada um dos doze países que passaram a ter o euro como moeda oficial desde 1º janeiro deste ano estipulou prazos específicos para que fosse cumprida a conversão para a nova moeda. Nações como França, Portugal, Espanha e Luxemburgo, por exemplo, estabeleceram que, até o dia 30 de junho deste ano, os bancos comerciais dessas nações troquem as moedas nacionais por notas de euro. Na Alemanha, esse prazo já terminou, o que significa que só o Banco Central do País pode converter o marco alemão para a moeda comum européia. Outros países, por outro lado, deixaram que os próprios bancos estipulassem uma data limite para a troca das antigas moedas por euro.