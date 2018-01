Companhia aérea Air Madrid apresenta moratória A companhia aérea espanhola Air Madrid apresentou nas últimas horas de hoje "concurso voluntário de credores" (moratória) diante de um juizado mercantil de Madri, informaram à Efe fontes da empresa. As mesmas fontes acrescentaram que a decisão se deve à necessidade da Air Madrid de fazer frente às reivindicações de fornecedores e clientes e a "precisar de dinheiro em caixa para enfrentar a dívida". A companhia aérea suspendeu seus vôos no último dia 15, quando estava sendo investigada pelo Ministério de Fomento espanhol, e deixou milhares de passageiros sem viajar, muitos deles imigrantes latino-americanos residentes na Espanha que se dispunham a ir para seus países de origem para passar o Natal. A Air Madrid tem retida pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) a receita obtida com a venda de passagens do mês de novembro, que chegam a US$ 9,7 milhões, assim como US$ 7,8 milhões que estão nas mãos das agências de viagens e que correspondem aos bilhetes do mês de dezembro. Um grupo de credores apresentou na quarta-feira, diante de um juizado mercantil também de Madri, uma solicitação de "abertura de reunião de credores necessário" e espera que seja admitido a trâmite pelo juiz nos próximos dias. A Air Madrid fechou 2004 com prejuízo de US$ 8,4 milhões, 2005 com US$ 19,8 milhões e, segundo fontes do setor consultadas pela Efe, a dívida a credores poderia estar em torno de US$ 50 milhões. Enquanto isso, o presidente da Air Madrid, o empresário José Luis Carrillo, fez hoje suas primeiras declarações para confirmar que há várias empresas interessadas em comprar sua companhia e que a moratória era iminente ao carecer de ativos. "Pelo menos três companhias aéreas, duas espanholas e uma alemã, um fundo de investimento e uma construtora se interessaram pela situação de nossa companhia aérea", disse Carrillo.