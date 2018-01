Companhia brasileira importará chassis chineses A companhia brasileira Marcopolo importará chassis de ônibus da China para montar aqui. Segundo o vice-governador da província chinesa de Anchui, Zhang Jin, o contrato com a empresa que produzirá o material, a JAC, foi o principal resultado até agora da missão empresarial de Anchui no Brasil, que já esteve no Sul do País e em São Paulo e nesta quinta-feira, participou de encontro empresarial na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Detalhes do contrato não foram revelados. Os chineses da missão estão interessados em setores como bioquímica, biocombustíveis, agronegócios e petroquímica. Antes de virem ao Brasil, estiveram na Argentina e conseguiram do governo dois mil hectares de terra para investir no plantio de soja. No Rio, o secretário de Desenvolvimento Econômico estadual, Maurício Chacur, expôs os incentivos possíveis, inclusive doação de terreno para receber indústrias chinesas. Os chineses, que tem indústria de plástico, fizeram muitas perguntas sobre a Rio Polímeros, planta petroquímica da Petrobras e do grupo Ultra.