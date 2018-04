Companhia está sob ameaça de greve no Canadá Em meio a uma ameaça de greve no Canadá, o presidente da Vale, Roger Agnelli, disse ontem que a companhia não vai desistir de mudar o modelo do plano de aposentadoria dos funcionários da subsidiária Vale Inco. O sindicato dos trabalhadores locais ameaça paralisar atividades caso a empresa não preserve os benefícios conquistados no passado. A mineradora pretende mudar o formato atual, que é de "benefício definido", para o sistema de contribuição definida. No primeiro mecanismo, o trabalhador sabe quanto vai receber no final, enquanto no segundo modelo, apenas o valor da contribuição é estipulado.