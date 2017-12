Companhia indiana de energia investe US$ 200 mil no Brasil As ações da companhia indiana fabricante de equipamentos para geração e economia de energia Thermax subiram 2,2% com anúncio de novos investimentos em sua unidade brasileira. A Thermax comunicou à Bolsa de Bombaim nesta quarta-feira que incorporou e investiu US$ 200 mil na Thermax do Brasil - Energia e Equipamentos Ltda. Analistas europeus disseram que o investimento deve ajudar a Thermax a entrar no mercado de equpamentos para economia de energia na América do Sul. Eles estão otimistas também com as perspectiva de novas encomendas no mercado indiano. A Thermax está localizada na cidade industrial de Pune, no oeste da Índia, e suas operações incluem recuperação de calor perdido durante aquecimento, esfriamento e geração de energia, e geração de energia e calor a partir de um único combustível.