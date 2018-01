Companhia seleciona interessados em trabalhar em navios Interessados em trabalhar no setor de hotelaria em navios têm até a próxima quinta-feira para concorrer às vagas oferecidas pela empresa de recrutamento Work at Sea. A companhia está selecionando diversos profissionais e das 300 vagas disponíveis 150 já foram preenchidas. Para se candidatar, é preciso ter de 21 a 40 anos de idade, inglês fluente e pelo menos um ano de experiência em hotelaria no cargo desejado. Os ganhos mensais médios variam de US$ 700 para cozinheiros e camareiros a US$ 1 mil para garçons, barman ou barwoman. Segundo o site Tribuna Digital Os interessados devem enviar um currículo pelo e-mail contato@wokatsea.com.br. De acordo com o coordenador da empresa, Luciano Travassos, é indispensável que os candidatos cumpram os requisitos necessários para concorrer às vagas. Segundo ele, além da seleção através do currículo, os candidatos também são submetidos a entrevistas e treinamento fornecido pela firma. Travassos afirmou que se o candidato não for escolhido na última fase do processo poderá ser encaminhado para novas seleções realizadas pela empresa.