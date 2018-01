Companhias aéreas iniciam guerra de tarifas Sem muito alarde, as companhias aéreas brasileiras deram início a uma guerra de tarifas nos vôos domésticos. A briga hoje é para trazer de volta os passageiros, que fugiram dos aviões depois dos reajustes de mais de 40% nas tarifas ao longo do segundo semestre do ano passado. E a novidade é a participação mais ativa da Varig na disputa, oferecendo descontos de quase 70% em algumas rotas e rivalizando com a Gol nas tarifas. Entre São Paulo e Curitiba, por exemplo, é possível adquirir bilhetes da Varig por R$ 146,20, apenas R$ 21,00 mais caros que os da Gol, que atua no segmento de baixas tarifas. De São Paulo para Recife, a tarifa mais baixa da Varig está sendo vendida por R$ 432,20, quando o preço da tarifa cheia (sem nenhum desconto) é de R$ 1.280,20. A própria Gol lançou, no fim de 2002, uma nova rota entre São Paulo e Porto Seguro (BA), com passagens vendidas por R$ 310,00. Ainda em janeiro, o preço foi reduzido para R$ 257,00 para melhorar a ocupação dos vôos. A Vasp começou o ano com redução de 10% no preço da ponte aérea Rio-São Paulo, e anunciou hoje (28) que oferecerá até 68% de desconto nas passagens de 22 rotas, em especial nas que partem de cidades do interior de São Paulo. Na TAM as tarifas promocionais estão condicionadas à compra do bilhete eletrônico, e valem para 47 rotas. A maior agressividade da Varig na área comercial, segundo o diretor de Planejamento, Alberto Fajerman, se deve mais ao problema de falta de passageiros do que à necessidade de aumentar o fluxo de caixa para sobreviver à atual crise financeira. "Os índices de aproveitamento das companhias mostram que há excesso de oferta no mercado", afirma, citando que os 59% de ocupação média nos vôos domésticos da Varig em 2002 ainda foram superiores aos 57% da média da indústria aérea. Fajerman diz que a Varig é sempre contrária às guerras de tarifas, mas lembra que, no ano passado, a companhia deu um duro recado ao mercado. "Estávamos satisfeitos com a ocupação de 50% na ponte aérea, mas a concorrência deixou os preços abaixo do custo. Quando vimos nossa ocupação baixar para 39%, cortamos pela metade os preços das passagens." Segundo o diretor da Varig, "não há produto mais perecível do que uma poltrona de avião", e a falta de passageiros obriga as empresas a baixarem preços nas rotas e horários em que há baixa procura. "Há sistemas hoje que permitem oferecer várias tarifas diferentes em um mesmo avião, para manter a rentabilidade do vôo", explica. À exceção da Gol, todas as companhias perderam passageiros em dezembro de 2002, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A queda no volume de assentos ocupados foi de 11,8%, enquanto a TAM perdeu 12,9% e a Vasp, 18,7% dos passageiros no fim do ano. Enquanto isso, a Gol, que quase dobrou a frota no ano passado, encerrando o ano com 19 jatos, aumentava em 105,5% o número de passagens vendidas.