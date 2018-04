Companhias aéreas oferecem tarifas promocionais Com a chegada da temporada de verão de janeiro de 2002, aumenta a procura por passagens aéreas. O início do ano costuma ser movimentado nos aeroportos e nas companhias aéreas, que começam a reservar as passagens para o Carnaval. Os atentados terroristas do dia 11 de setembro nos Estados Unidos e a alta do dólar em 2001 fizeram com que muitos turistas brasileiros trocassem as viagens internacionais por nacionais. Existem diversos tipos de vôos e opções de tarifas, mas o passageiro deve ficar atento não apenas ao preço, mas também a restrições e condições impostas, que variam conforme a empresa aérea e a tarifa da passagem. Para atrair clientes, as companhias aéreas estão realizando promoções e oferecendo descontos em determinados destinos. Mas antes de comprar uma passagem aérea com tarifa promocional, o consumidor deve ficar atento a restrições, exigência de reserva antecipada, limitações para a mudança de vôos, devolução da passagem, número e horário dos vôos, disponibilidade de assentos por vôos e operações em aeroportos menos centrais. O ideal é reservar a passagem com antecedência, principalmente os bilhetes promocionais e tomar todas as precauções no dia do embarque para não perder o vôo. Veja no quadro a seguir as tarifas mais promocionais saindo de São Paulo com os seguintes destinos: Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis e Recife. Veja no quadro abaixo as tarifas com preços promocionais das principais empresas aéreas brasileiras. Companhia aérea Companhia aérea SP-Rio de Janeiro* SP-Fortaleza* SP-Florianopólis* SP-Recife* BRA R$ 84,00 R$ 260,00 R$ 102,00 R$ 241,00 Fly R$ 69,00 R$ 343,00 R$ 315,00 Gol R$ 96,00 R$ 299,00 R$ 136,00 R$ 327,00 Nacional R$ 419,00 R$ 99,00 TAM R$ 98,00 ** R$ 299,00 R$ 143,00 R$ 314,00 Varig R$ 186,00 R$ 304,00 R$ 141,00 R$ 334,72*** Vasp R$ 138,00 R$ 441,00 R$ 136,00 R$ 405,00 * Passagens só de ida, sem taxa de embarque ** Vôos nos finais de semana, entre os aeroportos Congonhas-Galeão. *** Passagem só de ida, com taxa de embarque Confira abaixo mais algumas promoções de algumas empresas aéreas brasileiras para pontos turísticos deste verão: BRA A BRA oferece uma série de preços promocionais para tarifas aéreas agora no período de férias de janeiro. Quem pretende viajar de São Paulo para Natal paga a partir de R$ 357,00 na passagem de ida. Já quem vai sair de São Paulo e viajar para Fortaleza encontra passagem de ida a partir de R$ 260,00. As passagens não incluem taxa de embarque e o preço varia conforme o dia e horário dos vôos. Fly A empresa aérea Fly também está com preços promocionais para viagens programadas em janeiro de 2002. Os vôos que partem de São Paulo saem do Aeroporto Internacional de Guarulhos. As passagens de ida de São Paulo para o Rio de Janeiro custam a partir de R$ 69,00. No trecho São Paulo-Recife, as passagens de ida saem a partir de R$ 315,00. Já as passagens ida de São Paulo para Fortaleza custam R$ 343,00. As passagens de ida com saída de São Paulo para Natal custam a partir de R$ 338,00. Esses preços não incluem a taxa de embarque. Gol A Gol também está realizando promoções para o período de verão de 2002. Os preços das tarifas promocionais variam conforme a disponibilidade no vôo e horário de partida. A companhia aérea está oferecendo passagens com saída de Belém, capital do Pará, com destino às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro por R$ 286,00, passagem só de ida. Passagens de ida de São Paulo para o Rio de Janeiro custam a partir de R$ 96,00. Já as passagens de ida de São Paulo para Salvador custam a partir de R$ 261,00. As passagens de ida de Curitiba com destino a São Paulo saem a partir de R$ 82,00. Os bilhetes do Rio de Janeiro para Belo Horizonte e de Florianópolis para Porto Alegre custam a partir de R$ 96,00. Esses preços não incluem taxa de embarque e dependem da disponibilidade de assentos nos vôos e horários. Nacional A Nacional Transportes Aéreos também está com tarifas promocionais para este início de ano e período de Carnaval. A passagem só ida de São Paulo para Florianópolis, por exemplo, custa a partir de R$ 99,00. As passagens só ida de São Paulo para Salvador custam a partir de R$ 259,00. No trecho São Paulo-Fortaleza, o preço da passagem de ida sai a partir de R$ 419,00 e no trecho São Paulo-São Luís, a passagem de ida custa a partir de R$ 499,00. Em todos os casos, as taxas de embarque não estão incluídas. TAM A TAM está com uma série de promoções para vôos nacionais. As tarifas promocionais variam conforme a disponibilidade de vagas nos vôos. Para quem pretende viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro existem três opções. De segunda a sexta-feira, a tarifa para a ida somente é única: R$ 279,00. Nos finais de semana, os vôos entre os aeroportos Congonhas-Galeão saem por R$ 98,00 e os vôos no trecho Congonhas-Santos Dumont custam R$ 196,00, ambos só de ida. Para o passageiro que pretende viajar de São Paulo para Florianópolis, as passagens de ida custam a partir de R$ 143,00. No trecho entre São Paulo-Porto Alegre, a passagem de ida sai a partir de R$ 185,00. A passagem de ida de São Paulo para Salvador custa a partir de R$ 261,00 e a passagem de São Paulo para Recife, R$ 314,00. Já de São Paulo para Forteleza, as passagens de ida custam a partir de R$ 299,00. Os preços não incluem taxa de embarque. Varig A Varig está oferecendo descontos de até 60% nas passagens aéreas para cidades brasileiras. Porém, este desconto, segundo a Assessoria de Imprensa da companhia, varia conforme o horário do vôo e a disponibilidade de assentos na aeronave. O passageiro que pretende voar de São Paulo para Florianópolis pode encontrar passagens só de ida a partir de R$ 141,00, sem taxa de embarque. Já quem pretende voar de São Paulo para Recife pode pagar R$ 699,45 na passagem de ida e volta, com taxa de embarque e quem deseja ir para Salvador paga R$ 549,40, ida e volta com taxa de embarque. Vasp A empresa aérea Vasp também está com algumas tarifas promocionais para vôos domésticos, mas o preço da tarifa varia conforme o horário e disponibilidade nos vôos. Entre as principais promoções para esta temporada de janeiro está o trecho São Paulo-Florianópolis, com passagens de ida e volta a partir de R$ 272,00. No trecho São Paulo-Rio de Janeiro, as passagens de ida e volta custam a partir de R$ 276,00. Para quem pretende ir para o Nordeste, as passagens de ida e volta de São Paulo para Salvador saem a partir de R$ 672,00. Já no trecho São Paulo-Fortaleza, as passagens de ida e volta saem a partir de R$ 882,00 e no trecho São Paulo-Recife, as passagens custam a partir de R$ 810,00. Os valores não incluem taxa de embarque. Contatos para reserva BRA - (0xx11) 3017-5454 Fly - (0xx11) 3256-9333 Gol - 0300-7892121 Nacional - (0xx11) 3155-1400 TAM - 0800-123100 Varig - (0xx11) 5091-7000 Vasp - 0800-998277