Companhias aéreas renovarão acordo sobre overbooking As empresas aéreas e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça assinam no dia 14, em Brasília, a renovação do termo de compromisso que disciplina o overbooking, situação em que a venda de assentos supera a capacidade da aeronave. O acordo substituirá o anterior, realizado em 2000 e vencido em dezembro de 2001. A expectativa é de que o novo termo continue a facilitar as negociações comerciais entre as transportadoras, protegendo os clientes atingidos pelo overbooking. O texto final, acordado entre as partes, está sendo revisado para que seja assinado pelo ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro. As transportadoras aéreas reclamam que os prejuízos são causados pelo "no-show", situação em que o passageiro faz reserva e não se apresenta para o embarque. O hábito prejudica outros passageiros, que não conseguem lugar devido à falsa expectativa de que o vôo encontra-se lotado. No Brasil, segundo o SNEA, 20% dos passageiros com reserva não se apresentam para o embarque. Por outro lado, de acordo com os órgãos do consumidor, o termo firmado em 2000 foi importante para diminuir os abusos por parte das companhias aéreas, que mantinham os passageiros em terra sem ressarcimentos. Campeãs de queixas Segundo o Departamento de Aviação Civil (DAC), os passageiros registraram desde janeiro até o dia 7 de julho 83 reclamações por overbooking contra empresas domésticas. A Fly é a campeã, com 44 reclamações, mais do que a metade do total. A BRA vem em seguida, com 16 reclamações. As duas empresas transportam passageiros principalmente entre o Sudeste e o Nordeste. A Rio Sul, do Grupo Varig, vem em seguida, com oito queixas. Em quarto lugar está a Nordeste, outra empresa do Grupo Varig, com seis reclamações. A única empresa internacional que aparece nas estatísticas do DAC é a portuguesa TAP, com duas queixas de overbooking registradas até julho. Proteção ao passageiro No acordo anterior, os passageiros vítimas do overbooking que não conseguiam embarcar deveriam ter alguma compensação da empresa aérea, como a recolocação em outro avião, o dinheiro de volta ou hospedagem e alimentação pagas. De acordo com o Sindicato Nacional de Empresas Aeroviárias (SNEA), essa prática vinha sendo respeitada, apesar de ter vencido em dezembro. Por enquanto, o passageiro tem direito a receber R$ 250 de indenização quando o trecho do vôo for de até 1.100 km e R$ 420 se superior. Caso não queira o dinheiro, ele pode optar por outra passagem aérea, acomodação em classe superior ou isenção do pagamento de excesso de bagagem. Fica a critério do consumidor pedir indenização ou procurar os órgãos de defesa do consumidor. Participaram das negociações sobre o futuro termo os representantes das empresas aéreas, do Procon de São Paulo, do Ministério Público Federal, do SNEA, do Departamento de Aviação Civil (DAC) e da Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil (Jurcaib).