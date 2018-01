Companhias aéreas sofrem inspeção por cartel A Comissão Européia (CE) confirmou hoje que realizou inspeções de surpresa em várias companhias aéreas de vários Estados membros devido à possível existência de um acordo em seus preços de transporte de mercadorias. A CE considerou a ação um passo preliminar na investigação sobre cartéis. Segundo a direção-geral da Comissão, as inspeções foram realizadas ontem por representantes do órgão e de autoridades de concorrência dos países que se sentiram lesados, e representam um passo preliminar na investigação sobre possível acordo de fixação de preços (cartel). Apesar de Bruxelas não querer informar os nomes das companhias, a britânica British Airways e a francesa Air France já reconheceram que foram inspecionadas. Data limite Segundo a CE, não há uma "data limite estrita" para completar as investigações e sua duração depende da complexidade de cada caso, da cooperação das partes e do direito de defesa. Neste sentido, a Comissão insiste no respeito ao direito de defesa das companhias.