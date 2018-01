Companhias aéreas têm futuro incerto, dizem analistas O futuro das companhias aéreas norte-americanas e européias, que diante dos golpes desferidos pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e pela desaceleração econômica global acumularam enormes prejuízos ao longo dos últimos doze meses, ainda é incerto. De acordo com analistas consultados, ainda é cedo para se dizer se o pior já passou. Eles salientam que as grandes empresas européias, com o a British Airways, Lufthansa e Air France se ajustaram mais rapidamente aos tempos difíceis promovendo dolorosos cortes nos seus custos e estão mais preparadas para atingir uma performance positiva em 2003. A British Airways, por exemplo, que está promovendo um programa de cortes que inclui 13.000 demissões e uma redução de gastos de cerca de US$ 1 bilhão ao ano até 2004, já anunciou que poderá obter um lucro bruto nesse ano fiscal, "a menos que ocorra guerra ou terrorismo". Já as companhias aéreas norte-americanas, que registraram uma queda de 20% no seu faturamento, ainda terão de superar sérias dificuldades para voltarem ao azul, o que poderá eventualmente acontecer apenas a partir de 2004. Casos como o da United Airlines, que entrou em concordata nesta semana seguindo os passos da US Airways, ainda devem se repetir antes que a turbulência seja atenuada. A gigante American Airlines, por exemplo, está tentando convencer os seus funcionários a aceitarem que os seus salários não sejam reajustados em 2003. Tudo isso, é óbvio, descartando-se um prolongado conflito militar no Iraque ou novos ataques terroristas, eventos que poderiam ter consequências ainda mais catastróficas para as empresas aéreas dos dois lados do Atlântico, com uma queda ainda mais acentuada de faturamento e elevação de custos, como seguros. Os últimos doze meses, foram muito difíceis para as empresas aéreas. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, houve uma queda abrupta do movimento de passageiros. Nos meses seguintes, com o desaquecimento econômico nos Estados Unidos e Europa, houve uma forte redução na venda de passagens para os clientes das classes executiva e business, que geram a maior margem de lucro para as empresas. Desde então, apesar de na Europa o movimento de passageiros ter dado sinais de reação nos últimos meses, ele está aquém do que era registrado antes do início da crise. Por fim, o fortalecimento das companhias aéreas de baixo custo, ou "low-cost", que oferecem passagens com custos bem inferiores das tradicionais, serviu também como mais um elemento de pressão sobre as "grandes". Segundo estimativas da International Air Transport Association (IATA), entidade que reune 280 companhias aéreas de todo o mundo, houve mais de cem mil demissões no setor no período. Mesmo assim, o prejuízo das operações internacionais das empresas aéreas neste ano deverá ficar entre US$ 5 bilhões e US$ 7 bilhões, com os Estados Unidos sendo responsável pela maior parte dessas perdas. As empresas norte-americanas deverão perder outros US$ 8 bilhões em suas operações domésticas em 2002. Segundo o economista-chefe da IATA, Peter Morris, a saúde financeira das empresas aéreas está diretamente relacionada ao desempenho das maiores economias do mundo. "Se o PIB mundial crescer, as companhias terão um 2003 melhor", disse Morris. "Mas se o desempenho econômico continuar fraco e tivermos uma longa guerra no Iraque e mais terrorismo em grande escala, veremos novos tempos muito mais difíceis". Segundo Morris, as empresas européias já vinham promovendo uma redução de capacidade antes do agravamento da crise em setembro de 2001. "Algumas inclusive exageraram nesses cortes e poderão ter de elevar a sua capacidade caso a tendência na demanda seja intensificada nos próximos meses", disse. Já as norte-americanas, segundo ele, tiveram mais dificuldades em promover demissões, por causa das restrições dos acordos com os sindicatos dos trabalhadores nos Estados Unidos. "O processo de ajuste nas empresas norte-americanas tem sido mais lento e por isso os problemas ainda estão emergindo." A analista para companhias aéreas européias da agência de classificação de risco Moody´s, Renate Labak, observou que as empresas aéreas norte-americanas operam também num mercado doméstico mais competitivo do que o europeu. "Os europeus têm um mercado regional mais forte do que os norte-americanos e foram mais rápidas nos ajustes", disse. Cortes vão continuar Segundo Renate, o processo de cortes nas empresas, tanto européias como norte-americanas, ainda não terminou. "O ambiente econômico continua incerto, elas terão de continuar reduzir os custos, com demissões e cortes de rotas", disse. "O cenário para as companhias aéreas nunca mais será o mesmo daquele que vimos no passado, teremos cada vez mais competição, e elas têm de buscar novos modelos de negócios". A analista acredita que o setor na Europa está destinado a viver um processo de consolidação, no qual as empresas de presença regional irão procurar formar alianças com as grandes companhias. "As empresas regionais não vao desaparecer, mas terão de ser muito mais competitivas", disse Renate. Na opinião de Morris, o setor também está fadado a passar por profundas transformações nos próximos anos. "Trata-se de um indústria que trabalha num mercado muito volátil, que requer uma rapido grau de adaptação", afirmou. "Por isso, certamente teremos tempos muito interessantes pela frente".