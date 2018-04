Companhias aéreas voltam a cobrar sobretaxa de carga internacional As companhias aéreas internacionais que transportam carga voltaram a cobrar a sobretaxa de combustível (fuel surcharge) de US$ 0,05 por quilo de carga transportada internacionalmente a partir desta semana. O reajuste ocorre em razão do aumento do barril de petróleo de US$ 20 para US$ 26 por causa dos conflitos no Oriente Médio. As empresas haviam suspendido a cobrança dessa taxa desde janeiro por causa da queda no preço do combustível de aviação em novembro e dezembro. A tarifa foi criada em 2000 para compensar os altos custos com os combustíveis. Como o novo aumento do preço do barril, as companhias decidiram reiniciar a cobrança, por tempo indeterminado. Entre as companhias que confirmaram a volta da sobretaxa estão American Airlines, Continental Airlines, KLM, Lan Chile e British Airlines. A medida deverá ser seguida por todas as aéreas até a semana que vem.