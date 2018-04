Companhias de saneamento buscam recursos externos As Companhias de Saneamento do Paraná (Sanepar) e de São Paulo (Sabesp) estão buscando recursos no exterior. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está realizando nesta semana road shows na Europa para apresentar aos investidores uma operação de oferta pública de ações (Initial Public Offer, IPO) que deverá ficar entre US$ 210 milhões e US$ 240 milhões. A IPO, que está sendo coordenada pelos bancos ABN Amro e Credit Suisse First Boston (CFSB), deverá ser realizada dentro de duas semanas. Hoje e amanhã, o road show ocorre em Londres. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) também deverá realizar dentro de duas semanas uma série de road shows no exterior para apresentar um oferta secundária de ações que, segundo fontes do mercado, deverá totalizar cerca de US$ 350 milhões. O UBS Warburg e o Santander Central Hispano (BSCH) seriam os bancos que gerenciam a operação da Sabesp. A empresa é controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, que deseja vender 15% do seu capital, como revelou o governador do Estado, Geraldo Alckmin. Com os recursos, a Sabesp poderá continuar com seus planos de ampliação da rede de água e esgotos no Estado. As ações da Sabesp estréiam no próximo dia 24 no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em cerimônia que terá a presença do governador Geraldo Alckmin, e do presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho.