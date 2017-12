Companhias têm até dia 30 para prestar contas à Receita As companhias têm até o dia 30 deste mês para prestar contas à Receita Federal, entregando a Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ). A exigência vale para as empresas que escolheram por declarar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Foram entregues à Receita até agora, um total de 229 mil declarações, o que corresponde a 28% do total de 800 mil documentos esperados. No ano passado, 635 mil empresas declararam com base no lucro presumido e 200 mil no lucro real. A empresa pode fazer sua declaração pela Internet, na página da Receita (www.receita.fazenda.gov.br), ou apresentá-la em disquete nas agências do Banco do Brasil e Caixa econômica Federal. As companhias que não apresentarem a declaração ou entregá-la fora do prazo terão que pagar multa mínima de R$ 500 e máxima de 20% do imposto devido.