Companhias terão novos diretores em 2 semanas, diz Bolívia O presidente em exercício da Bolívia - Evo Morales está na Europa, Alvaro García, informou que num prazo não maior do que duas semanas, os novos síndicos e diretores das petrolíferas nacionalizadas, assumirão seus cargos nas empresas, dentro da nova distribuição acionária requerida pela suas nacionalizações. Os 25 síndicos e diretores designados para as empresas Chaco, Andina, Transredes, Petrobras, e da Companhia Logística de Hidrocarburos da Bolívia, já foram informados sobre as diretorias que ocuparão, após procedimentos prévios que devem ser cumpridos, como assembléia de acionistas e outros trâmites burocráticos, informou hoje a Agência Boliviana de Informação.