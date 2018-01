Compaq: recall em 55 mil notebooks A fabricante de computadores Compaq fará um recall de baterias dos modelos E500 e V300 da série de notebooks Armada. A Compaq não informou quantas unidades serão trocadas no Brasil, mas em todo o mundo serão 55 mil, segundo comunicado da matriz norte-americana. A troca terá início nesta segunda-feira. O problema em apenas um lote de baterias fabricado em julho foi identificado há dois dias, segundo o diretor de produtos corporativos da Compaq, Lauro Vianna. As baterias que apresentam problemas podem sofrer um curto-circuito. Nos Estados Unidos foi identificado apenas um caso, e nenhum no Brasil. A Compaq terceiriza a produção de baterias, mas não informou qual fabricante foi responsável pelo problema. Vianna afirmou que os notebooks E500 e V300 não apresentam defeitos. Esses modelos foram lançados há menos de seis meses. Vianna explicou que a identificação da bateria defeituosa pode ser feita de duas maneiras: checando o número de série com o comunicado que será publicado nos jornais na segunda-feira ou utilizando um programa de testes. O proprietário do notebook deve fazer o download do programa no site (veja o link abaixo). Havendo defeito, o cliente deve ligar para o telefone 0800 556404 e receberá duas novas baterias em troca.