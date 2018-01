Compare os preços das passagens aéreas Com a chegada de novas companhias aéreas e as diferentes políticas de descontos, está cada vez mais difícil decidir que passagem comprar. A boa notícia é que há muitas opções no mercado, agradando a todo tipo de passageiro. Não se deve apenas olhar preço, mas também as restrições impostas, que variam para cada tarifa. Mais do que nunca, vale a pena ligar para as empresas para pesquisar preços e restrições. O viajante, porém, deve ter paciência e insistir, pois os atendentes das centrais telefônicas muitas vezes dão informações incompletas e até erradas. Se for mal atendido, o passageiro deve ligar novamente e tentar outro atendente ou chamar o supervisor. Nas matérias a seguir, seguem os resultados da pesquisa sobre as vantagens e desvantagens das principais ofertas entre as oito empresas pesquisadas. Veja a comparação das tarifas: Companhia aérea Telefone** São Paulo-Rio* São Paulo-Salvador* São Paulo-Recife* Fly (0xx11) 256-9333 R$ 49,00 Não opera R$ 309,00 Gol (0300) 789-2121 R$ 79,00 R$ 279,00 Não opera Nacional (0xx11) 3155-1400 Não opera R$ 229,00 R$ 313,00 Rotatur/BRA (0xx11) 256-0700 R$ 75,00 R$ 214,00 R$ 270,00 TAM (0800) 123-100 R$ 125,00 R$ 309,00 R$ 376,00 Transbrasil (0800) 151-151 R$ 106,00 R$ 254,00 R$ 373,00 Varig (0xx11) 5091-7000 R$ 208,00 R$ 452,00 R$ 551,00 Vasp (0800) 998-277 R$ 125,00 R$ 308,00 R$ 376,00 *Todas os preços referem-se a um trecho (passagem só de ida), sem a taxa de embarque e na tarifa promocional com o maior desconto oferecido. Essas passagens estão sujeitas a várias restrições, que, assim como as promoções, podem sofrer alteração a qualquer momento. **A maioria das empresas também aceitam reservas pela Internet: www.voegol.com.br www.nacionalreservas.com.br www.tam.com.br www.transbrasil.com.br www.varig.com.br www.vasp.com.br