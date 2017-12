Compare preços de ônibus para aeroportos A maioria dos principais aeroportos brasileiros é servida por linhas de ônibus. Em geral, são uma opção confortável, prática e bem mais econômica que os táxis. O preço que mais se destaca é o "Airport Service", que oferece três linhas para o aeroporto internacional de São Paulo-Guarulhos. O viajante que desembarca em São Paulo pode se assustar com a alta tarifa cobrada por esse serviço, de R$ 12,00. O mesmo ocorre com Belo Horizonte, onde se cobra R$ 10,00 pelo trajeto no ônibus executivo. Em comparação a outras cidades de grande porte, as taxas de São Paulo e Belo Horizonte são exorbitantes. Prova disso é o serviço executivo que atende o aeroporto internacional Tom Jobim (antigo Galeão), pelo qual o passageiro paga R$ 3,50. Os serviços de ônibus são uma opção mais barata para o consumidor do que táxis. Alguns ônibus são luxuosos e não param em muitos pontos durante o caminho. Em muitas cidades, há também ônibus urbanos comuns a preços bem mais baixos, mas com o inconveniente de não oferecer porta-malas para o viajante que estiver carregando muitas bagagens. Os ônibus passam, geralmente, pelos principais pontos da cidade: centro, hotéis tradicionais e rodoviárias. Confira na tabela abaixo as tarifas de ônibus - especiais ou não - que saem dos aeroportos internacionais de algumas capitais brasileiras. Para maiores esclarecimentos e confirmação de horários, ligue para os telefones de informações dos aeroportos de cada cidade. CIDADE PREÇO DO ÔNIBUS Belo Horizonte Informações: (0xx31) 689 2344 Oferece dois tipos Comum: R$ 2,95 (circular) Executivo: R$ 10,00 (tem mais conforto e é mais rápido) Brasília Informações: (0xx61) 364 9000 Oferece dois tipos: "Zebrinha": R$ 1,80 (mais rápido) Urbano: R$ 1,30 Curitiba Informações: (0xx41) 363 5174 Oferece dois tipos: Ligeirinho: R$ 1,00 (sai a intervalos de 23 minutos) Executivo: R$ 1,75 (sai a intervalos de 1h20) Manaus Informações: (0xx92) 652 1210 R$ 1,00 Recife Informações: (0xx81) 464 4188 R$ 1,00 Rio de Janeiro Informações: 0800 240 850 - telefone da empresa que presta os serviços de ônibus Aeroporto Santos Dumont R$ 3,00 Aeroporto Internacional (Tom Jobim) R$ 3,50 Salvador Informações: (0xx71) 204 1010 R$ 2,10 São Paulo (Guarulhos) Informações: (0xx11) 6445 2945 Oferece dois tipos Airport Service: R$ 12,00 (tem mais conforto. É expresso. Sai a intervalos de 45 minutos) Bresser: R$ 1,80 (é um ônibus urbano mas pára em poucos pontos durante o trajeto)