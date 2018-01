Compare tarifas da Embratel e Intelig Ao fazer uma ligação interurbana, vale a pena fazer uma pesquisa de tarifas. Nas ligações de longa distância, tanto nacionais como internacionais, as empresas responsáveis pelo serviço são a Embratel e a Intelig. Caso saiba qual a duração e em qual horário fará a ligação, o consumidor pode consultar os sites das prestadoras para avaliar os custos do serviço. Ambas as prestadoras oferecem esse tipo de consulta para ligações nacionais e internacionais, para telefones fixos ou celulares. De acordo com pesquisa de Nívea Vargas, no valor mostrado pela Intelig e Embratel já estão incluídos os impostos (ICMS, variável de acordo com o Estado, PIS de 0,65% e Cofins de 3%). Porém, para poder comparar os preços das duas prestadoras, é necessário que o consumidor saiba em qual horário será efetuada a ligação. Isso porque, pela Intelig são considerados apenas dois tipos de horários: o horário comercial (segunda a sexta, das 8h às 18h) e os demais horários (incluindo sábados, domingos e feriados nacionais). A Embratel tem outro critério com relação aos horários (ver tabela abaixo). O minuto inicial tem uma tarifa diferenciada e o restante da ligação é cobrado em módulos de 6 segundos. Horário Normal Diferenciado Reduzida Super reduzida Segunda à sexta 07h às 08:59:59h 12h às 13:59:59h 18h às 20:59:59h 09h às 11:59:59h 14h às 17:59:59h 06h às 06:59:59h 21h às 23:59:59h 00h às 05:59:59h Sábado 07h às 13:59:59h 06h às 06:59:59h 14h às 23:59:59h 00h às 05:59:59h Domingo/feriado 06h às 23:59:59h 00h às 05:59:59h Além da diferença de horários, as prestadoras têm sistemas diferentes de cobrança por localização geográfica para as ligações interurbanas nacionais. A Intelig considera apenas ligações de dentro do Estado e de fora do Estado. Já a Embratel leva e consideração a distância em Km. Uma alternativa que a prestadora oferece é o serviço Sempre 21. Sempre 21 Para interurbanos dentro do País, a Embratel oferece um serviço especial, o Sempre 21, em que são cobrados apenas 4 tipos de tarifas: ligações entre cidades do mesmo estado, ligação para outro estado da mesma região, ligação para outro estado de outra região e ligações entre capitais. O serviço vale tanto para ligações entre telefones fixos, quanto ligações para celulares (veja link abaixo). Porém é necessário que o interessado se inscreva no plano pelo tel 0800-901-021. Preços da Intelig e Embratel Como os critérios de cobrança variam muito entre as operadoras, é aconselhável que o consumidor veja no próprio site das empresas quanto custará cada ligação. Dependendo do horário e localidade, o custo varia muito. Algumas vezes, será mais vantajoso usar uma, e, outras, será mais barato usar a outra. As duas empresas oferecem esse serviço e assim o consumidor pode comparar e optar pela que oferecer o menor preço para a ligação. Confira os links abaixo dos sites das duas operadoras para maiores informações. Além de consultar os sites, o consumidor pode telefonar gratuitamente para as operadoras e se informar nos seguintes números: 0800-342023 (Intelig) e 0800-900021 (Embratel).