Compare tarifas telefônicas no site da Anatel A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tem em seu site um serviço em que o consumidor pode conhecer qual a tarifa mais barata que vai pagar em ligações de longa distância. O serviço, chamado de Sistema de Informações sobre Preços e Tarifas (SIPT), apresenta os preços cobrados por todas as operadoras em ligações de longa distância nacional, internacional e para telefones móveis. Vale a pena consultar as tabelas, pois em alguns casos, as diferenças de preços são grandes. Na ligação de São Paulo para Ribeirão Preto, no interior do Estado, por exemplo, a Vésper cobra R$ 0,3347 e a Embratel, R$ 0,47855. O serviço é de fácil consulta: o consumidor entra no site (ver link abaixo), clica em uma das três opções de chamada disponíveis, digita a localidade em que está e aquela para qual ele ligará. O SIPT também mostra os valores cobrados em dias úteis, finais de semana e diferentes horários. O sistema, porém, não considera as tarifas promocionais. Por isso, é recomendável sempre verificar os sites das empresas para conhecer melhor as promoções especiais. A Anatel garante que os preços informados são aqueles efetivamente cobrados pelas operadoras, incluídos os impostos.