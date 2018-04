''Compensação automática é o nosso problema mais grave''

Superintendente da 10ª região fiscal do País, que abrange o Rio Grande do Sul, o auditor da Receita Federal Dão Real Pereira dos Santos se deparou com números escandalosos ao determinar um pente-fino nos pedidos de compensação tributária das empresas. Cerca de 60% dos pedidos analisados em 2008 eram indevidos. O superintendente afirma que a compensação automática é hoje um dos maiores "ralos" de dinheiro público, que precisa ser fechado. Qual é o resultado da fiscalização no Rio Grande do Sul? De um total de R$ 1,6 bilhão de pedidos, apenas R$ 614 milhões foram deferidos, o que corresponde a apenas 37%. Qual é o maior problema? O que levou ao maior índice de indeferimento foram os pedidos decorrentes de ações judiciais. Nós já começamos a fechar essa porta. Ainda assim, esse sistema permite um risco bastante grande em relação às previsões de arrecadação. A empresa registra o seu crédito automaticamente, o sistema bate as informações e autoriza o crédito. A Receita tem dificuldade para recuperar o dinheiro, depois? Se a Receita constata que a empresa não tinha direito à compensação, ela tem que fazer um lançamento. Aí, começam a correr todos os procedimentos do contencioso. O contribuinte tem direito a uma impugnação na delegacia de julgamento e, depois, no conselho de contribuintes. E depois tem todas as instâncias judiciais para recorrer. Qual é a penalidade? Se for indeferido um crédito que ele solicitou, não há multa. A multa é só na situação em que foi fiscalizada e se constatou que o contribuinte se apropriou de um crédito indevidamente. Aí, a Receita faz um lançamento de tributo. Qual é a brecha? As empresas alegavam que obtinham decisões judiciais para aproveitar créditos tributários. Atualmente, não basta simplesmente alegar. Tem que ter um cruzamento de informações com as decisões judiciais. Antes, quem tinha que correr atrás era a Receita para ver se havia aquela sentença judicial. O problema ocorre em todo o País? Sim. Posso dizer que esse é o problema mais grave que nós estamos enfrentando hoje. Prejudica qualquer previsão tributária. Toda a previsão fica sujeita ao setor privado. As empresas podem, a qualquer momento, registrar o crédito. É a Receita que tem de correr atrás para verificar se é correto ou não. Enquanto isso, as empresas já estão usando o crédito. Os pedidos de compensações aumentaram na crise? Sim. A partir de setembro, houve aumento de pedidos. É claro que grande parte é procedente. Mas há, sem dúvida, pedidos que são apenas uma forma de defesa contra a crise. A empresa se refinancia com o crédito tributário.