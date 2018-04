Compensação de cheques fica mais fácil O Banco Central (BC) autorizou ontem acordos entre bancos para facilitar e baratear a compensação de cheques. O acerto, diz o chefe do Departamento de Operações Bancárias (Deban), Luís Gustavo da Matta Machado, permitirá que o cheque emitido por um cliente de um banco "A", depositado numa conta de um banco "B" seja compensado sem a necessidade da movimentação física do cheque, como ocorre atualmente. A compensação será feita mediante comunicado eletrônico entre os bancos. No acordo, no entanto, o banco "B", segundo Matta Machado, se comprometerá a observar todos os dispositivos legais relacionados à guarda de documentos e os direitos dos clientes, o que inclui, entre outras coisas, fornecimento de cópia do cheque e de informações relacionadas. "Para o cliente, a compensação não mudará. Mas os custos vão diminuir e, em conseqüência, as tarifas." O BC autorizou ainda as câmaras de compensação já existentes a operar no novo sistema de pagamentos. Apenas a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), que não está totalmente adaptada, irá operar de forma restrita. O Banco Central criou um novo instrumento de transferência de recursos para movimentar o dinheiro aplicado no mercado financeiro antes de outubro do ano passado, com vencimento programado a partir da semana que vem. A transferência eletrônica agendada (TEA) será temporária e vai evitar um descasamento da regra em vigor quando o investimento foi feito com as normas do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), a ser implementado segunda-feira. Segundo o chefe do Deban, esse instrumento beneficiará principalmente grandes investidores. Matta Machado explicou que até outubro do ano passado as instituições financeiras consideravam, para fins de remuneração da aplicação, a data em que os recursos foram depositados em dinheiro ou em cheque. Embora a compensação do cheque demore 24 horas, a diferença viria no momento do resgate: o investimento é interrompido num dia e o dinheiro, liberado no dia seguinte. Com o SPB, esses resgates serão imediatos e o banco perderia o benefício no resgate da aplicação. Agora, o BC permite que, especificamente nesses casos de operações contratadas antes de outubro de 2001, as partes possam negociar o resgate utilizando a TEA. Na prática, significa que o cliente fará a solicitação hoje e o banco se comprometerá a fazer uma transferência eletrônica em tempo real no dia seguinte. Para isso, usará o novo instrumento. "Esse é um instrumento para um período determinado. Será negociado entre as partes e só valerá até abril de 2004", explicou o Matta Machado. Segundo ele, no caso dos fundos de investimentos, as instituições financeiras precisam avisar qualquer mudança na forma de resgate dos recursos com, no mínimo, 20 dias de antecedência.