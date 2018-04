Compensação para elétricas sai ainda nesta semana O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, informou que deverá ser editado até sexta-feira o decreto que irá estabelecer o financiamento destinado a cobrir as perdas que as distribuidoras de energia tiveram com a mudança no critério de definição do consumidor de baixa renda, que paga uma tarifa diferenciada. Ele confirmou que serão utilizados recursos da Reserva Global de Reversão (RGR), em caráter provisório, para a concessão destes financiamentos. Com isso, até 16 de dezembro, quando será anunciado um mecanismo definitivo para cobrir as perdas, nem o contribuinte nem o consumidor irão pagar a conta. A estimativa do ministro é de que sejam necessários R$ 40 milhões por mês para compensar tais perdas. O ministro deu essas declarações ao deixar o prédio do Ministério, a caminho do Palácio do Planalto. A expectativa é de que Gomide apresentasse a minuta do decreto ao presidente Fernando Henrique Cardoso ainda hoje. A RGR é um fundo administrado pela Eletrobrás, formado com recursos cobrados dos consumidores na conta mensal de energia, representando 3% da receita das distribuidoras. Segundo o ministro, ainda não há uma definição sobre as duas alternativas em estudo - o reajuste de tarifa ou a criação de um fundo - para o mecanismo definitivo de compensação de perdas. Ele explicou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irá calcular o montante das perdas de cada distribuidora. Gomide acrescentou que as empresas terão prazo de carência para pagar o financiamento, de acordo com as revisões periódicas nas tarifas. As próximas revisões começam em 2003. As empresas alegam perdas na receita porque a mudança no critério aumentou o universo de consumidores de baixa renda, que pagam uma tarifa mais barata e estão isentos do pagamento do seguro-apagão e da tarifa extra cobrada na conta para compensar as perdas com o racionamento.