Competição antecipa queda dos preços dos remédios A competição entre farmácias e drogarias antecipou a queda dos preços dos remédios em 2006 para o final de maio, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). De acordo com o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da instituição(IPC-Fipe), Paulo Picchetti, após o aumento concedido pelo governo, todos aos anos ao final de março, o preço dos medicamentos apenas volta a ceder próximo à metade do ano. Picchetti acrescentou, no entanto, que na última semana do mês passado, estes produtos já apresentavam uma queda de 2,4% na ponta ao consumidor. Isto ocorre, segundo o coordenador, em função da competição entre os estabelecimentos, e não por um choque de oferta, como o verificado nos segmentos de alimentação e transporte. Em maio, os medicamentos mostraram uma alta de apenas 0,42% em relação ao mês anterior. Em abril, o avanço sobre março havia sido de 2,39%. Em 12 meses, o preço destes produtos acumula uma alta de 3,99%, e de 42,43% de janeiro de 2000 a maio deste ano. O grupo Saúde encerrou maio com uma elevação de 0,80%.