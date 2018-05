Competição maluca tem avião em forma de Gerard Depardieu

SÃO PAULO - Um avião em formato da cabeça do ator francês Gerard Depardieu, que conseguiu nacionalidade russa para fugir dos impostos altos na França, foi a principal atração na disputa para escolher o melhor avião sem motor em um campeonato realizado em Moscou, no fim de semana.

A competição teve também aviões em formato de pepino, cenoura, porco, cegonha, lata de sardinha e muitas outras formas exóticas. Uma competição semelhante foi promovida pela empresa na cidade canadense de Gatineau, no Quebec.

O objetivo dos competidores, nas duas disputas, era o de permanecer no ar o maior tempo possível com máquinas sem nenhum tipo de propulsão. Mas o que conta é a criatividade dos participantes para construir a máquina mais exótica possível de se imaginar. As competições fazem parte da estratégia de marketing da Red Bull, que adota o slogan "Red Bull te da asas..."

A marca também promove uma competição de carros sem motor, além de patrocinar outros esportes, como a corrida de Fórmula 1. Confira na galeria as máquinas voadoras sem motor mais bizarras que disputaram as competições no Canadá e na Rússia neste fim de semana.