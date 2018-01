Competição pressionará preço de passagens aéreas, prevê Alencar O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, afirmou que o governo aposta na redução do preço das tarifas áreas diante do aumento da competição entre as empresas. Ele participou na noite de ontem da solenidade de posse da nova diretoria da Associação Comercial de Minas, em Belo Horizonte. Alencar evitou comentar especificamente a decisão da Gol, de reduzir em até 56% o preço de suas passagens. "Eu não vou me referir apenas a uma delas, porque isso é uma questão nacional. Nós queremos o melhor serviço ao custo mais econômico", destacou. A Varig também anunciou preços menores, mas apenas para os dias 25 e 26, durante o feriado de Semana Santa. De acordo com Alencar, a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que no final de fevereiro aprovou o fim dos vôos compartilhados entre TAM e Varig, vai contribuir para o acirramento da competição entre as companhias nacionais. "Isso já vai fazer crescer a competição e, obviamente, em favor das tarifas".