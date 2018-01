"Complexidade" atrasa apuração de desfalque no Noroeste O delegado federal Mauro Sérgio Salles Abdo afirmou que "o nível de complexidade" a que chegaram as investigações recentes o obrigou a romper todos os prazos que haviam sido determinados pela Justiça e pelo Ministério Público federais para que concluísse o inquérito que apura o desfalque de US$ 242 milhões contra o banco Noroeste, vendido para o Santander em 1997. Justiça e Ministério Público federais haviam estipulado, em maio de 2002, o prazo de 60 dias para que o inquérito fosse concluído. "Mas isso não foi possível, e tanto a Justiça como o Ministério Público têm sido informados, e nos dado razão, dos motivos do atraso", justificou Abdo. O segredo de Justiça decretado sobre o inquérito impede que o delegado se pronuncie sobre o teor das investigações. "Posso adiantar apenas que ouvimos, nos últimos meses, mais de 30 pessoas e que as investigações também avançam para a questão da lavagem do dinheiro desviado", informou ele. A lavagem do dinheiro do desfalque é investigada também na Suíça, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Autoridades suíças afirmam que o caso é o maior episódio de lavagem de dinheiro já descoberto no mundo. O inquérito brasileiro foi aberto pela Polícia Federal (PF) em 1998, poucos meses depois da descoberta do desfalque, feita quando o Santander comprou o Noroeste. Em 12 de maio de 2002, o juiz João Carlos da Rocha Mattos, da 12ª Vara Federal de São Paulo, analisou os autos e estipulou, com sérias advertências à PF, prazo de dois meses para que o inquérito fosse concluído. O superintendente da PF, Ariovaldo Peixoto dos Santos, afastou então o delegado que conduzia o inquérito, Marcos Vinícius Deneno, e nomeou Abdo para comandar as investigações. "A verdade é que estamos nos orientando dentro de um labirinto, com novos caminhos que se abrem a cada momento e que ainda não sabemos aonde vão dar. Por isso, é impossível estipular qualquer prazo para a conclusão do inquérito", antecipou o delegado. Nos últimos meses, o caso sofreu diversas reviravoltas. O principal acusado do desfalque, o ex-diretor da área Internacional do banco, Nelson Sakagushi, foi preso no final de junho quando desembarcava em Nova York, nos Estados Unidos, e deportado para a Suíça, onde se encontra encarcerado até hoje. Interrogado diversas vezes por autoridades suíças e brasileiras, Sagakushi reconhece que foi o autor do desvio dos US$ 242 milhões que deveriam estar depositados na agência do Noroeste das Ilhas Cayman, mas sustenta que fez toda a operação de retirada do dinheiro por determinação dos ex- controladores do banco - das famílias Simonsen e Cochrame - e os acusa de terem-no utilizado como "laranja" para fazer o dinheiro desaparecer.