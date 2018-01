Composição da gasolina mudará a partir de março A redução de 25% para 20% na mistura de álcool anidro à gasolina valerá a partir de 1º de março, informou nesta quarta-feira o Ministério da Agricultura. O objetivo da medida é regular a oferta de álcool anidro no mercado interno. Atualmente, o Brasil destina 500 milhões de litros por mês de álcool anidro para adicionar à gasolina tipo C. Com a redução da mistura de 25% para 20%, o consumo cairá para 400 milhões de litros. Ou seja, haverá uma queda de aproximadamente 100 milhões de litros mês no consumo de álcool anidro no País. Por outro lado, a redução do álcool anidro de 25% para 20% na composição da gasolina fará com que este combustível fique mais caro ao consumidor final. Isso ocorrerá porque o álcool tem um valor inferior ao do derivado do petróleo. Porém, mesmo com o custo mais elevado, a troca acabará saindo equilibrada, já que a gasolina tem um rendimento maior do que o do álcool. Hoje o governo anunciou que, para compensar o efeito da alta do preço da gasolina poderá reduzir a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide) - o chamado imposto do combustível. Atualmente, a Cide é cobrada na proporção de 28 centavos por litro de combustível. Também para descartar o risco de desabastecimento de álcool no mercado interno, o governo estuda mecanismos para limitar as exportações. "A idéia não é fazer um mata-burro, mas ter algum controle das exportações", comentou uma fonte em Brasília. Hoje, as exportações de álcool são feitas de forma automática, ou seja, só precisa de um contrato entre compradores e vendedores. "No curto prazo, as vendas não serão mais automáticas. Mas é importante lembrar que nenhum contrato será quebrado. Limitar as exportações é uma medida que está sendo avaliada", completou.