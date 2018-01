Composição da gasolina mudará a partir de março A redução de 25% para 20% na mistura de álcool anidro à gasolina valerá a partir de 1º de março, informou nesta quarta-feira o Ministério da Agricultura. O objetivo da medida é regular a oferta de álcool anidro no mercado interno. Atualmente, o Brasil destina 500 milhões de litros por mês de álcool anidro para adicionar à gasolina tipo C. Com a redução da mistura de 25% para 20%, o consumo cairá para 400 milhões de litros. Ou seja, haverá uma queda de aproximadamente 100 milhões de litros mês no consumo de álcool anidro no País.