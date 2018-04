Compra da Ipiranga por empresas prevê restrições O acordo entre Petrobras, Braskem e Ultra para compra da Ipiranga prevê a hipótese de reorganização alternativa do negócio em caso de restrições, suspensão por um prazo superior a 120 dias ou se a operação não for concluída em um ano. A cláusula foi divulgada ao mercado dois dias depois de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) emitir medida cautelar determinando que os compradores não tomem decisões irreversíveis antes da análise da operação pelos órgãos de defesa da concorrência. As empresas não detalharam que alternativas podem ser tomadas, mas a nota fala em novas maneiras de dividir os ativos da Ipiranga. Pelo acordo inicial, a Petrobras ficará com 40% da área petroquímica e com os negócios de distribuição nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, chamados no acordo de ?Ativos de Distribuição Norte?. Braskem fica com 60% da Petroquímica e o grupo Ultra com a distribuição de combustíveis nas Regiões Sul e Sudeste. Segundo o texto divulgado nesta quinta-feira, a área petroquímica vai custar R$ 2,5 bilhões, dos quais R$ 992 milhões serão desembolsados pela Petrobras. Já os Ativos de Distribuição Norte vai custar à estatal R$ 1,1 bilhão. A cisão das empresas é responsabilidade do Grupo Ultra, eleito como comissário da operação. Para isso, a empresa vai receber R$ 5 milhões dos dois sócios. Na quinta-feira, a Ultrapar recebeu ainda, de Braskem e Petrobrás, a primeira parcela de pagamento dos ativos, que totaliza R$ 1,36 bilhão. Ultrapar Na quarta-feira, 18, a Ultrapar concluiu a compra das ações das famílias controladoras da Ipiranga por R$ 2,1 bilhões. Agora, a companhia prepara-se para comprar os papéis em mãos de acionistas minoritários. No passo seguinte, as três companhias do grupo gaúcho serão incorporadas pelo Ultra, que transferirá aos parceiros os ativos correspondentes. O Cade quer evitar que os compradores conheçam detalhes dos negócios Ipiranga ou tomem decisões que prejudiquem a empresa antes de a operação ser aprovada. Medida semelhante foi tomada em operações como a criação da gigante de bebidas InBev ou a compra da Garoto pela Nestlé. O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou que recorreria da decisão do Cade, apesar de não considerá-la impedimento para o negócio.