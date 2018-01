Compra da Reebok pela Adidas será discutida semana que vem O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deverá examinar, em sua reunião de quinta-feira da próxima semana, a compra da empresa americana de artigos esportivos Reebok pela concorrente alemã Adidas. Essa operação foi anunciada em agosto do ano passado. Apesar de se tratar de um negócio de âmbito internacional e envolver empresas estrangeiras, a operação teve que ser também submetida ao crivo dos órgãos brasileiros de defesa da concorrência, porque a Adidas opera uma subsidiária própria no Brasil que fabrica e vende os produtos no mercado nacional. A Reebok, por outro lado, não possui fábricas próprias no País, mas conta com empresas licenciadas no Brasil e, para a venda de seus produtos no País, depende de uma empresa independente, a Vulcabrás do Nordeste S.A. (Vulcabrás). A operação conta com os pareceres pela aprovação, sem restrições, das Secretarias de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda e de Direito Econômico (SDE) do Ministério a Justiça.