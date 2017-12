Compra de ações pela Internet atrai mais homens Os homens representam quase a totalidade dos investidores que operam pelo sistema de home broker - compra de ações pela Internet - nas corretoras ouvidas pela reportagem da Agência Estado. Na Coinvalores, uma corretora de câmbio e valores mobiliários, 90% dos investidores são homens com idade entre 21 e 65 anos. De acordo com Randolph Haiynef, diretor da corretora, não existe concentração em nenhuma das faixas de idade. "O que se percebe é uma participação maior de investidores com algumas profissões específicas", explica. Ele cita os economistas, engenheiros, administradores de empresas e profissionais liberais. Na Hedging-Griffo também os homens são a maioria entre os investidores que atuam pelo home broker. Rafael Pires Valdívia Filho, gerente de atendimento do home broker da corretora informa que eles são 93% do total, sendo que 60% deles estão concentrados na faixa de idade entre 25 e 45 anos. "Percebemos uma concentração maior de investidores, por esse sistema, na cidade de São Paulo. Do total, 85%", diz Valdívia. A corretora Novação segue a mesma tendência. Lá, 93% dos clientes de home broker são homens. De acordo com Silvia Pierangeli, supervisora do departamento de Internet da corretora, 64% dos clientes estão localizados em São Paulo; 32% no Rio de Janeiro; e o restante em outros Estados. Em relação às faixas de idade, a executiva verificou que a maior participação é de investidores entre 18 e 25 anos, com 30% do total. Bovespa: operações por home broker crescem O interesse dos investidores pelo sistema de compra de ações pela Internet, conhecido como home broker, vem mostrando sinais de crescimento. Em janeiro, o volume atingiu R$ 323,79 milhões - 70% acima do total negociado no mês anterior, em dezembro de 2000, quando o volume ficou em R$ 190,42 milhões. Em relação ao total negociado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o volume ainda é muito baixo e está em 1,13%. Em dezembro, a participação era de 0,91%. No total são 24 corretoras que atendem pelo sistema de negociação pela Internet. Os números fazem parte de uma pesquisa mensal da Bovespa sobre o volume de negócios por home broker.