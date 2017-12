Compra de botijão de gás via aplicativo pode gerar crédito no celular

A compra de botijão de gás poderá gerar crédito de celular com a adoção de uma nova tecnologia financeira por grandes distribuidoras do combustível. Na compra de um botijão, o cliente recebe R$ 5 em crédito, em média. O aplicativo da prestadora de serviço tecnológico-financeiro (fintech) Operalink já está sendo usado por distribuidoras e revendedoras de estados da região Sul. Novos contratos estão sendo negociados no Sudeste e Nordeste.

O crédito no celular funciona como um bônus para os consumidores que optarem pelo sistema de pagamento prévio. A ideia é que, no lugar das cédulas tradicionais, o consumidor carregue uma conta pré-paga em casas lotéricas, por meio de cartão de crédito ou boleto bancário. Ao pedir o botijão por um aplicativo, há uma baixa automática do crédito.

À frente da Operalink, Heloisa Duarte diz que distribuidoras e revendedores do gás de cozinha veem na tecnologia uma solução contra perdas que acontecem no meio do caminho, na entrega do produto ao cliente, como com assaltos aos caminhões. Ela afirma que as empresas também são receptivas à adoção do aplicativo para conseguir ganhos logísticos, porque assim conseguem mapear a demanda de cada região e planejar as entregas. "Já o consumidor passa a ter a gestão e o registro de suas compras online", afirmou.

Os pedidos são direcionados exclusivamente para as revendas cadastradas e autorizadas junto à Agência Nacional de Petróleo (ANP). Estão excluídos do processo os informais.

No radar da Operalink está um mercado potencial de 60.641 mil revendas, 20 distribuidoras e 32 milhões de botijões vendidos mensalmente em todo Brasil, segundo a ANP. A tecnologia pode ser disponibilizada em qualquer ponto de revenda autorizado e não há limites para o número mínimo ou máximo de cadastramento de usuários.