Compra de dólares pelo BC em fevereiro é recorde O Banco Central (BC) comprou no mercado à vista de câmbio US$ 5,764 bilhões neste mês até o dia 21. O número pode ser obtido a partir da variação de posição de câmbio dos bancos entre o final de fevereiro e o último dia 21 e dos dados de fluxo cambial do período. Em fevereiro, as compras de dólares do BC atingiram a marca recorde US$ 8,8 bilhões. Nos dois primeiros meses do ano, as compras de dólares do BC estão acumuladas em US$ 13,7 bilhões. Em função disso, o BC elevou sua projeção de reservas internacionais para o fim do ano de US$ 95,821 bilhões para US$ 105,698 bilhões. O número, entretanto, já está abaixo dos US$ 107,533 bilhões. A explicação para o diferencial é que a projeção ainda não levou em conta as compras feitas neste mês.