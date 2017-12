Compra de imóveis em leilão: saiba mais Quem deseja comprar terrenos ou imóveis por meio de leilões deve ficar atento aos riscos do negócio. É preciso tomar cuidado com bens ocupados, invadidos, inacabados ou irregulares, pois podem causar problemas judiciais ao comprador. O ideal é sempre consultar um advogado especialista no setor imobiliário antes de participar de leilão de imóveis. Outro ponto importante é analisar as ofertas. É preciso levar em conta que os preços dos leilões nem sempre estão muito abaixo dos praticados pelo mercado. Várias vezes os preços mínimos são iguais aos de mercado, de forma que qualquer lance acima deste patamar compromete o retorno do investimento. É importante verificar também se o preço mínimo não inclui a comissão do leiloeiro, de 5%. Freqüentemente, o que poderia parecer um bom negócio pode sair caro. Antes de assinar o contrato, o consumidor também deve conferir toda a documentação do imóvel. Nos links abaixo há todos os cuidados recomendados para a compra de um imóvel.