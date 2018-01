Compra de imóvel na planta exige cuidados Por ser uma das formas mais baratas de adquirir a casa própria, a procura por imóveis em construção é cada vez maior no País. Mas, para essa conquista não virar um problema, é preciso ter alguns cuidados ao fechar o negócio. O número de reclamações contra construtoras e incorporadoras feitas na Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - ainda é significativo. De acordo com dados divulgados pela própria entidade, somente em São Paulo foram registradas, no período de janeiro a junho, 1.261 consultas e 203 reclamações. Procon orienta o consumidor A assistente de Direção do Procon-SP, Edila Moquedace de Araújo, diz que tomar as precauções necessárias antes, durante e depois da compra é essencial. "Não que esse procedimento elimine todo o risco da negociação, mas diminui muito a possibilidade de o consumidor amargar prejuízos futuramente." Antes de decidir qual imóvel comprar, é preciso conhecer, primeiramente, a região onde o empreendimento está localizado. "É muito importante ir ao local em diversos horários, verificar com vizinhos se existem inconvenientes na rua e conferir a infra-estrutura do bairro, como escolas, transportes e padarias." Outros detalhes, que parecem irrelevantes no momento da compra, também podem fazer a diferença na hora de entrar no imóvel para morar. Assim, especialistas afirmam que, além das regras básicas para fazer uma boa compra (veja no link abaixo as dicas do Procon-SP), é preciso estar informado sobre o espaço da garagem, caso tenha optado por adquirir um apartamento, metragem da área total e útil do imóvel e, até mesmo, a incidência da luz do Sol no ambiente. Vale a pena ainda consultar o cadastro de reclamações do Procon - em São Paulo, o telefone é 3824-2446 - para saber se existem reclamações contra as empresas participantes do empreendimento e certificar-se também de que inexistem ações propostas contra elas. Analise todas as cláusulas do contrato Ao decidir pela compra, o cuidado deve ser redobrado, pois, após assinar o contrato, o adquirente estará concordando com todas as cláusulas especificadas no documento. A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Maria Inês Dolci, lembra que é o contrato que vai proteger ou, em alguns casos, complicar a vida do consumidor. Por isso, ela recomenda que o comprador negocie um prazo com o vendedor para avaliar item por item a proposta da incorporadora. "O importante é esclarecer todas as dúvidas." De acordo com o Procon, ainda existem contratos que apresentam cláusula que prevê a incidência de juros de financiamento, muitas vezes aplicados no momento da entrega das chaves, retroativos à data da aquisição do imóvel, deixando o comprador sem idéia do montante a ser pago. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura, no entanto, que o comprador tem direito à informação prévia do valor a ser pago, com ou sem financiamento. Inadimplente não perde as parcelas pagas Outra garantia dada pelo código está relacionada à inadimplência. Edila, do Procon-SP, diz que no caso do consumidor que, por algum motivo, se tornar inadimplente ficam nulas as cláusulas que estabelecem a perda total das prestações pagas em benefício do credor. Maria Inês tem ponto de vista idêntico e afirma que a construtora poderá descontar da quantia paga apenas o valor proporcional das despesas assumidas pela empresa, como a taxa de corretagem. Para evitar esse risco, o vice-presidente de Incorporação Imobiliária do Secovi-SP (sindicato da habitação), Basílio Jafet, lembra que é fundamental fazer as contas antes de assumir um financiamento longo e caro. "É preciso avaliar se as condições de pagamento estão dentro do orçamento familiar." Quem paga aluguel não pode esquecer que terá de bancar um acúmulo de valores, pois as parcelas do imóvel em construção passam a ser pagas a partir do momento que o contrato for assinado pelo comprador