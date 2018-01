Compra de imóvel usado exige atenção redobrada Uma avaliação feita por especialistas em residências pode mostrar ao futuro morador ou inquilino as reais condições do imóvel desejado. Empresas voltadas à análise de usados garantem que a situação pode estar tão precária que não compense fechar negócio. "Dependendo de como está o estado geral da casa, os consertos acabam custando mais do que o dobro do valor do mercado", afirma a gerente de Marketing da Yágis Auditoria e Inspeção Predial, Helena Couto. Segundo ela, imóveis usados exigem atenção redobrada. "Muitas vezes, os defeitos não são aparentes", diz. No entanto, Helena Couto aponta para algumas ocorrências básicas de fácil identificação, como verificar se há infiltrações, condições da parte elétrica da casa - pois a fiação pode estar em mau estado de conservação -, trincas nas paredes - que acusam falhas na estrutura - e ferragens expostas - que podem provocar ferrugem. "Se a casa é nova, bastará levar um eletricista e um encanador de confiança para examinar as instalações com mais detalhes", comenta.