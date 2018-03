Compra de títulos de emergentes é a maior desde 95 Os fundos dedicados aos títulos de mercados emergentes registraram uma entrada de recursos recorde entre os dias 6 e 12 de março, informou a consultoria EmergingPortfolio.com Fund Research (EPFR). Os 171 fundos dedicados a títulos de emergentes monitorados pela EPFR atraíram US$ 173,64 milhões, uma elevação de 1,8% dos ativos totais (US$ 9,7 bilhões). Desde o início do ano, esses fundos registram um saldo positivo de US$ 864,7 milhões, um crescimento de 10,4% dos ativos totais. "Esses são os fluxos mais fortes para fundos de bônus emergentes que já registramos desde que começamos a monitorar esses portfólios em 1995", disse o diretor-gerente da EPFR, Brad Durham. "O ritmo dos fluxos nesses fundos este ano está sendo nove vezes mais forte do que no mesmo período do ano passado". Segundo ele, o total de recursos destinados a esses fundos nas dez primeiras semanas de 2003 é praticamente igual aos fluxos positivos registrados em todo o ano passado, que foram de US$ 647,7 milhões. "O mais surpreendente é que a incerteza gerada pela situação no Iraque, que vem machucando os mercados acionários, na verdade beneficiou a dívida dos mercados emergentes", afirmou Durham. "Nossos levantamentos não mostram sinais de uma maior aversão ao risco com os mercados de renda fixa dos emergentes diante da proximidade de uma guerra." A consultoria informou que após cinco semanas de fluxos negativos, os fundos acionários de mercados emergentes registraram um saldo positivo de US$ 14,4 milhões entre os dias 6 e 12 de março. Mas, desde o início do ano, esses fundos registram uma perda de US$ 449 milhões, uma queda de 1,4% dos ativos.