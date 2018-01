Compra de títulos reforça crescimento sustentado A recompra antecipada dos títulos da dívida é uma medida dentro de uma série de outras ações que já estão sendo tomadas com o objetivo de tirar partido do ambiente internacional favorável e da melhora de fundamentos da economia brasileira. Esta é a avaliação do presidente do banco Central (BC), Henrique Meirelles. Estas medidas, explicou, reforçam ainda mais os fundamentos brasileiros para criar, de fato, as condições de crescimento sustentado da economia e também do emprego. "O Brasil está se movendo em uma trajetória de crescimento sustentado e a expectativa é que o País esteja em cima da média dos últimos anos", disse. Ele lembrou que o Brasil teve um bom ano em termos de crescimento em 2004. E observou que o ano de 2005 representou um período de ajuste. No entanto, o ponto central, acrescentou Meirelles, "é que os fundamentos prevaleceram". "É possível agora ver um rápido aumento na confiança do consumidor". Ele afirmou ainda que a característica de "altos e baixos" da economia não está mais presente. Risco Meirelles afirmou que o nível de risco está declinando. "É evidente que há um custo. Mas é um custo de segurança, em caso de ocorrência de um acidente", afirmou. Sobre as preocupações crescentes no mercado de que o nível do câmbio estaria prejudicando as exportações brasileiras, o presidente do BC disse estar certo de que o mercado se ajustará sozinho.